- Bogația a devenit ilegala in Romania. Sigur, asta pentru romanii de rand, caci pe posesorii de bolizi de lux sau palate ii cauta mai greu organele legii. Un barbat din Alba s-a ales cu amenda și dosar penal pentru ca ....avea in pivnița peste 200 de litri de vin! Fii la curent cu cele mai…

- Un barbat din Domașnea (Caraș-Severin) a chemat polițiștii, carora le-a predat un sac de rafie care conținea aproape 7 kilograme de fragmente vegetale, susceptibile a fi canabis. „Ieri, 10 octombrie, polițiști de la Poliția Stațiunii Baile Herculane au ridicat de la un barbat de 42 de ani, din comuna…

- Un barbat care și-a ucis fiica dupa ce a trecut cu mașina de doua ori peste ea și-a sunat soția de care era desparțit in fapt sa-i spuna ca unul din copiii lor era mort, dar cand femeia l-a intrebat care din ei, el i-a inchis telefonul.

- Un barbat de 35 de ani, din Resita, care a furat o masina parcata pe o strada din municipiu, in cursul diminetii de luni, a fost prins de politistii din orasul Bocsa, dupa ce a fost identificat si urmarit in trafic, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin. Fii la curent…

- Ancheta a polițiștilor in cazul unui barbat de 50 de ani, la Jimbolia. El a fost arestat preventiv dupa ce nu s-a putut abține și și-a sunat soția. Femeia obținuse un ordin de protecție impotriva lui, iar barbatul era deja sub control judiciar.

- Un barbat din Caraș-Severin care primise in grija un caine cu scopul de a-l dresa a fost filmat in timp ce lovește cu cruzime animalul, iar imaginile au fost postate pe internet. „In urma vizualizarii unei inregistrari video postate pe o rețea de socializare, in care un barbat lovește in mod repetat,…

- Ieri, 3 august 2022, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au identificat un tanar, de 24 de ani, din comuna Bozovici, județul Caraș-Severin, ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de inșelaciune. Se pare ca, in perioada 11- 16 august 2021, in urma unor discuții purtate on-line cu un…

- Un grav accident de circulatie s-a produs vineri seara pe DN6, in apropiere de Slatina Timis, judetul Caras-Severin. Accidentul care a implicat doua autoturisme si un TIR s-a soldat cu doua victime din aceeasi masina, dintre care una a decedat. Accident rutier produs pe DN6 (E70), in apropierea de localitatea…