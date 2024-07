Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de Spania - Anglia, finala de la Euro 2024, Declan Rice (25 de ani), mijlocașul lui Arsenal, s-a declarat impresionat de performanțele pe care le reușește Lamine Yamal (17, extrema dreapta), in ciuda varstei fragede pe care o are. Declan Rice il va infrunta pe Lamine Yamal in finala Campionatului…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele cinci luni din acest an, au insumat 4,455 milioane persoane, in crestere cu 2,5% fata de perioada similar din anul 2023. 18,4% din total sunt turisti straini, cei mai multi veniti din…

- Australia a devenit luni prima tara in care achizitionarea dispozitivelor electronice de vapat se poate face numai in farmacii, odata cu intrarea in vigoare a unei reforme antifumat, care prevede pedepse de pana la sapte ani de inchisoare si amenzi de milioane de dolari australieni, transmite Agerpres.…

- ”In perioada ianuarie - aprilie 2024, datoria externa totala a crescut cu 1,804 miliarde euro, pana la 171,887 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 126,798 miliarde euro la 30 aprilie 2024 (73,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 4,1% fata de 31 decembrie…

- Productia de energie electrica a Romaniei s-a diminuat cu 2,4%, in primul trimestru al anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce consumul populatiei a crescut cu 0,1%, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Potrivit statisticii…

- Rețeta de paste cu ciuperci și ardei gras este simpla și nu ai nevoie de foarte multe ingrediente pentru ea. Este o mancare simpla și delicioasa pentru weekend și mai ales pentru perioada de post a Paștelui. Cu siguranța aceasta delicatesa va reuși sa-ți incante papilele gustative. Iata care sunt pașii…

- Consumul final de energie electrica in primele doua luni din 2024 a fost de 8,616 miliarde de kWh, cu 1,7% mai mare fata de perioada similara din 2023, in timp ce productia interna a insumat 2,971 milioane de tep, in scadere cu 23.000 tep (-0,8%), potrivit datelor publicate, ieri, de Institutul National…

