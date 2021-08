INCREDIBIL! Toți pasagerii unui zbor Bologna-Iași au rămas fără bagaje. Cum s-a produs încurcătura Peste 170 de pasageri care au ajuns, marți seara, undeva in jurul miezului nopții, la Iași, cu o cursa Wizz Air care se intorcea de la Bologna, au aflat cu stupoare ca nu-și pot recupera bagajele de cala, relateaza Știri Diaspora.Motivul este absolut HALUCINANT: se pare ca la Iași au ajuns bagajele pasagerilor care calatoreau de la Bologna la Chișinau și nu cele ale pasagerilor care veneau de la Bologna la Iași. Prin urmare, cel mai probabil bagajele pasagerilor de la Iași au fost trimise ... la Chișinau.In aceasta situație s-au aflat sute de oameni din cele doua curse, care au ramas fara medicamente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 6km, in Moldova, Vaslui In ziua de 01 August 2021, la ora 14:32:42 ora locala a Romaniei , s a produs in Moldova, Vaslui un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 6km, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Alarma s-a dat in aceasta dupa-amiaza la un mall din sudul Capitalei, dupa ce senzorul de fum s-a activat. La restaurantul de la etajul 1 al mall-ului s-a produs fum in exces, asta dupa ce angajații gatit pulpe de pui.Au ajuns imediat la fața locului doua echipaje de pompieri, care au constatat ca nu…

- Pasagerii care ajung, incepand de sambata, in Aeroportul din Sibiu sunt verificați de caini capabili sa detecteze infectarea cu COVID-19 Proiectul prin care sunt folosite echipe canine special pregatite de...

- CHIȘINAU, 14 iul - Sputnik. Mai multe stații de alimentare a combustibilului au inceput sa vanda astazi cantitați limitate de benzina. Șoferii sunt alarmați, intrucat nu pot sa faca plinul așa cum o fac de obicei. Una dintre rețelele de benzinarii comercializeaza doar cate 10 litri de benzina catre…

- Accidentul s-a produs vineri noapte, pe o sosea care leaga orasele Jijel si Constantine.Pasagerii din autocar se intorceau dintr-o excursie. Din primele informații, accidentul s-a produs dupa ce șoferul camionului a pierdut controlul volanului și a lovit autocarul. In Algeria au loc frecvent accidente…

- Accidentul s-a produs vineri noapte, pe o sosea care leaga orasele Jijel si Constantine.Pasagerii din autocar se intorceau dintr-o excursie. Din primele informații, accidentul s-a produs dupa ce șoferul camionului a pierdut controlul volanului și a lovit autocarul. In Algeria au loc frecvent accidente…

- Aventurile a 15 elefanti migratori prin China sunt urmarite de milioane de oameni. Sunt monitorizati nonstop de cel putin 10 drone și sunt escortati de poliție. Elefantii migratori ratacesc și provoaca pagube in sud-vestul țarii. Animalele au parcurs peste 500 de kilometri de cand au plecat dintr-o…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au avut parte de o nunta de poveste, insa mama prezentatorul nu a ezitat sa-l certe pe acesta chiar in cea mai fericita zi din viața lui. Dorina Oțil, ”suparata” ca fiul sau nu a avut sarmale la nunta. Dezvaluirea a fost facuta chiar de catre celebrul om de televiziune,…