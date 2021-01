Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 1 al Capitalei critica modul in care arata hotelul Triumf din Capitala, un subiect despre care Profit.ro a relatat in numeroase randuri, edilul prezentand acum imagini și susținand ca toata conducerea Regiei Patrimoniului și Protocolului de Stat (RA-APPS), in portofoliul ccareia…

- Ion Țiriac (81 de ani) are o avere estimata la 1,3 miliarde de euro și o colecție de aproape 400 de mașini de lux. Omul de afaceri a dezvaluit cum a uitat doua Ferrari intr-un garaj din Germania și ce s-a intamplat 10 ani mai tarziu. "Eram la Monte Carlo, la Formula 1, unde discutam cu Stefano…

- Ion Țiriac a povestit cum a uitat ca a cumparat doua Ferrari, pe care le-a uitat intr-un garaj din Germania. ”Eram la Monte Carlo, la Formula 1, unde discutam cu Stefano Casiraghi, soțul lui Caroline de Monaco. Ferrari ieșise cu faimosul model F40. Cumparasem un exemplar, iar el imi spune ca și l-a…

- Ion Țiriac (81 de ani), președintele Federației Romane de Tenis și unul dintre cei mai bogați romani, a rememorat cum a uitat timp de 10 ani de doua mașini in valoare de peste 1 milion de euro fiecare. Problemele lui Ion Țiriac difera de cele ale omului de rand. Magnatul roman a povestit cum doua dintre…

- Magnatul si fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, 84 de ani, a parasit vineri dimineata Centrul cardio-toracic din Monaco, unde era ingrijit pentru probleme de aritmie cardiaca, a anuntat un purtator de cuvant al partidului sau pentru AFP. O ambulanta Mercedes neagra cu geamuri fumurii…

- Charles Leclerc, tanarul pilot monegasc al scuderiei de Formula 1 Ferrari, in varsta de 23 de ani, a anunțat pe Twitter ca este infectat cu COVID-19, anunța BBC Sports. „Ma simt bine și am simptome ușoare. Voi ramane izolat in casa mea din Monaco, in conformitate cu reglementarile sanitare…

- Peste 87.500 de romani au votat in diaspora pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, anunța agerpres.ro. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida. Cele…

- Renault introduce pentru prima data in gama Clio un motor E-TECH Hybrid 140 CP care asigura eficiența maxima și o reacție dinamica de neegalat • Sistemul E-TECH Hybrid beneficiaza de experiența electrica a marcii și este inspirat din tehnologia utilizata in Formula 1 • Noul model vine in 4 versiuni…