Incredibil: Tabără de sculptură pe domeniul de vânătoare al senatorului Ion Iordache de la Gorj Caz incredibil la Gorj, unde a fost organizata o tabara de sculptura pe domeniul de vanatoare al senatorului Ion Iordache, președintele PNL Gorj. Actul de creație s-a sfarșit cu un chef de pomina cu fripturi la proțap și lautari. Complexul de vanatoare, care se intinde pe mai multe localitați, a fost spațiul de lucru al artiștilor veniți in tabara de creație. Ei au umplut domeniul cu sculpturi gigant din lemn, cele mai multe reprezentand animale și pasari, dar au fost prezente și cateva nuduri. Sfarșitul evenimentului a fost sarbatorit cu proțap și lautari. „Zece sculptori din zece județe din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

