Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea era insotit de echipaje ale Politiei rutiere inclusiv in deplasari cu caracter privat, potrivit rechizitoriului prin care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul privind moartea politistului Bogdan...

- Fostul viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a fost trimis in judecata miercuri, de DNA, pentru ucidere din culpa in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina.

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a fost trimis in judecata, miercuri, in dosarul in care este cercetat pentru moartea politistului Bogdan Gigina. Alaturi de el a fost trimis si administratorul firmei care executa lucrarile, precum si societatea.

- Procurorii Directiei Nationale ANticoruptie, Sectia pentru combaterea coruptiei au dispus trimiterea in judecata in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina a urmatorilor inculpati:OPREA GABRIEL, la data faptelor viceprim ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, fost consilier in Parlamentul Germaniei, povesteste, pe Facebook, ca Martin Schulz, liderul socialistilor germani, a fost blocat de propriul partid pentru a ocupa functia de ministru de Externe. Motivul? Schulz si-ar fi incalcat o promisiune data inainte de…