- Iulian Madalin Silitra, fostul politist vasluian care a incercat sa fure din banca Alpha Bank, a fost filmat si intr-o farmacie de unde a vrut sa fure tot un seif. In imaginile video se poate vedea cum tanarul din comuna Stanilesti intra in farmacie si cauta seiful, fiind convins ca nu il fura degeaba.…

- Un individ din Vaslui a pus pe jar politia ieseana din noiembrie si pana sambata, dupa o serie de jafuri comise in centrul Iasului. Madalin Iulian Silitra, de 24 de ani, escroc de "meserie", venea in Iasi si opera jafurile, apoi fugea in Vaslui. Acesta este autorul spargerii esuate de vineri spre sambata…

- Politistii de Investigatii din Iasi sunt in alerta dupa ce o banca din Pacurari a fost sparta vineri spre sambata noapte. Culmea, alarma a fost data la ora 4 dimineata sambata, atunci cand sistemele au pornit. Firma Gip Est a primit alarma de efractie iar la fata locului a fost directionat un echipaj…

- Mica Unire i-a adus 30 de zile de "racoare" unui hot de buzunare. Un barbat de 34 de ani este acuzat ca pe 24 ianuarie ar fi sterpelit portofelul din rucsacul unei tinere. De asemenea, in ziua de 10 decembrie acesta a mai comis o ilegalitate trasa la indigo: un portofel al unei tinere, tot dintr-un…

- Un hot care fura de la trecatorii de pe strada a fost prins de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale. Hotul are varsta de 24 de ani, si va sta cel putin 24 de ore dupa gratii. "La data de 12 ianuarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au retinut pentru 24 de ore un tanar…

- Stupoare printre arheologii din Iasi: doi puscariasi adusi sa lucreze la un sit arheologic, in zona Palas II, Curtea Domneasca, au gasit si furat un adevarat tezaur, datand din Evul Mediu. Este vorba despre peste 100 de monede otomane din argint. Cu o dibacie incredibila avand in vedere conditiile si…

- Marius Viorel Negrea, patronul Consult Imobil SRL, a scapat de raspundere penala, dupa ce infracțiunile de care a fost acuzat s-au prescris. Curtea de Apel Cluj a pronunțat zilele trecute sentința, deși prescripția a intervenit in luna august a acestui an. Cursul procesului a fost taraganat, pe cat…