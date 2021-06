Un caz ca in filme a avut loc in orașul Tismana! O femeie și-a inscenat rapirea și i-a cerut soțului 5.000 de lei drept rascumparare. Presupusa victima a fost gasita de polițiști pe strada. Aceștia au reținut-o pe loc și au dus-o la audieri. Ancheta a inceput dupa ce un barbat a sunat la Poliție […] The post Incredibil! Și-a inscenat rapirea și i-a cerut soțului rascumparare. Cum a fost prinsa de polițiști first appeared on Ziarul National .