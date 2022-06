Senatul Romaniei a aprobat ieri proiectul Legii Pescuitului, prin care, atenție, existența Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii este inutila. Prin legea adoptata de catre Senat, tot fondul piscicol din Romania trece in administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura, inclusiv fondul piscicol de pe teritoriul Administrației Rezervație Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Practic, asta inseamna ca ARBDD iși pierde aproape orice atribuție in domeniul pescuitului. Suprinzator, printre inițiatorii Legii Pescuitului, in forma votata ieri de Senat, se afla și deputatul tulcea…