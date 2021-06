Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei de la Administrația Prezidențiala condusa de președintele Klaus Iohannis, Camera Deputaților avandu-l in frunte pe Ludovic Orban și membrii Guvernului in frunte cu premierul Florin Cițu, legea privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice este doar un moft, iar Agentia…

- Agentia Nationala de Integritate reaminteste ca, marti, 15 iunie, este data limita pana la care persoanele care au aceasta obligatie pot depune declaratiile de avere si de interese anuale. ANI mentioneaza ca, pentru a facilita procesul de completare si depunere a declaratiilor, a lansat noua platforma…

- Consiliul Național de Integritate a admis ieri dosarul depus de vicepreședintele Florin Ionel Moise, care candideaza pentru a deveni președintele Agenției Naționale de Integritate. De la inceputul lunii decembrie 2019, Agenția Naționala de Integritate nu a mai avut președinte și de atunci conducerea…

- Incepand cu anul 2021, se simplifica procedurile de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese. Agenția Naționala de Integritate a lansat noua platforma online „e-DAI”, prin intermediul careia sutele de mii de funcționari publici, demnitari și alte categorii prevazute de lege iși…

