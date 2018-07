Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a eliminat Spania de la Cupa Mondiala (1-1, 4-3 dupa penalty-uri) si a oferit cea mai mare surpriza a fazelor eliminatorii punand munca si rigoarea defensiva inaintea paselor si a talentului. La final, Spania s-a ales cu statistici incredibile, dar pleaca acasa.

- Selectionata Rusiei a invins echipa Spaniei cu scorul de 4 3 la loviturile de departajare, 1 1 1 1, 1 1 , dupa prelungiri, duminica, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018 si astfel s a calificat in sferturi. ...

- Un meci intre Spania si Rusia, echipe care se vor infrunta duminica, de la ora 17,00 (ora Romaniei), la Moscova, pe Stadionul Lujniki (TVR 1, TVR HD), in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia,...

- Spania și țara gazda Rusia se dueleaza azi in cea de-a treia optime de finala de la Mondial. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. ...

- Aflata intr-o grupa relativ ușoara din care se putea obține calificarea, cu Uruguay, Egipt și Arabia Saudita, reprezentativa țarii gazda, Rusia, a avansat in optimile Campionatului Mondial, acolo unde va intalni campioana mondiala din urma cu 8 ani, Spania. Partida va incepe duminica, 1 iulie, ora 17:00,…

- Fundasul central rus Serghei Ignasevici a opinat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Spania lasa goluri in aparare si Rusia va incerca sa profite de ele in meciul programat duminica la Moscova in...

- Fundasul central rus Serghei Ignasevici a opinat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Spania lasa goluri in aparare si Rusia va incerca sa profite de ele in meciul programat duminica la Moscova in optimile de fotbal ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, relateaza EFE. ''Vom incerca…

- Un prim bilanț de goluri – deloc puține – la Cupa Mondiala de forbal 2018 din Rusia, se cuvine. La egalitate de goluri marcate, cate trei, sunt Cristiano Ronaldo, care a marcat toate cele trei goluri ale Portugaliei in meciul cu Spania, si mijlocasul rus Denis Cerisev. El a marcat in cele doua meciuri…