Stiri pe aceeasi tema

- Florin Talpan nu ințelege de ce Gigi Becali are intenția de a incurca CSA Steaua in drumul acesteia spre prima liga. Juristul celor de la MApN vine insa cu un posibil scenariu horror pentru FCSB, anunțand ca sunt șanse ca echipa care e pe pirmul loc in Liga 1 sa fie retrogradata. "Daca esti un om…

- Președintele american, Donald Trump a fost jignit de comedianta și scriitoarea Michelle Wolf, in cadrul Dineul corespondentilor de la Casa Alba, ce a avut loc sambata. La acest eveniment, Michelle a spus despre președintele SUA ca este „pampalau și laș”.

- Un iesean a intrat in greva foamei de suparare ca nu este lasat sa sustina examenul auto! Barbatul doreste sa obtina un carnet de conducere categoria C, dar - din cauza unei incurcaturi juridice - nu reuseste sa-l obtina. Acum omul protesteaza in fata sediului de la Permise si-i aduce niste acuzatii…

- Rafa Nadal (1 ATP) nu i-a dat nicio șansa lui Kei Nishikori (36 ATP), pe care l-a desființat in finala de la Monte Carlo, scor 6-3, 6-2. Japonezul incepuse promițator meciul, reușind un break destul de devremea. A avut 2-1 in primul set, insa din acel moment lucrurile s-au complicat pentru el. Și-a…

- Incredibil, dar adevarat si se intampla la Arad. Primarul Gheorghe Falca i-a chemat pe consilierii locali la o sedinta de indata fara sa le spuna si care sunt proiectele de hotarari pe care acestia ar fi trebuit sa le voteze. Ordinea de zi a ajuns pe adresele de email ale consilierilor locali la ora…

- Potrivit primelor informații, deținutul este nemulțumit de cum decurge un proces, aflat pe rolul unei instanțe de judecata, și nu de condițiile din penitenciar. In luna martie, magistrații Judecatoriei Focșani i-au respins cererea de inlocuire a masurii preventive. Pe 10 aprilie, Tribunalul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat cine e preferatul sau pentru a conduce fotbalul romanesc in urmatorii patru ani. Alegerile pentru sefia FRF vor avea loc miercuri, candidatii fiind Razvan Burleanu, actualul conducator, Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan. Liviu Dragnea…