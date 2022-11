Incredibil: Poliția din India susține că șobolanii au mâncat 200 de kilograme de canabis confiscat Politia din India da vina pe sobolani pentru disparitia a aproape 200 kg de canabis confiscat de la vanzatorii ambulanti si pastrat in sectiile de politie, dupa ce in trecut aceleasi rozatoare au fost invinuite ca au consumat alcool, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Polițiștii din India dau vina pe șobolani pentru dispariția a aproape 200 de kilograme de canabis confiscat. 700 de kilograme de marijuana zaceau in secțiile de poliție din districtul Mathura.

