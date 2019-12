Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Agricultura al Statelor Unite a înlaturat țara fictiva Wakanda de pe o lista online a țarilor care au acorduri de liber schimb cu Statele Unite, relateaza Reuters.Nu a existat o reacție oficiala imediata a Departamentului dar un purtator de cuvânt a declarat…

- Ultimele teste efectuate de Coreea de Nord au scopul de a descuraja amenințarile venite din partea Statelor Unite, a declarat sâmbata un oficial militar nord-coreean de rang înalt, potrivit Reuters, citeaza Mediafax.Șeful Statului Major nord-coreean, Pak Jong Chon, a avertizat ca…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Robert O'Brien, consilierul pe probleme de securitate al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, le-a solicitat din nou autoritaților germane, in cadrul unui interviu acordat Bild, sa renunțe la ideea de a colabora cu gigantul chinez Huawei, informeaza site-ul agenției DPA.Statele Unite…

- UPDATE, 25.11.2019 – Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 (07:00 ora Romaniei). Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21:00, in diaspora…

- Guvernul susține intarirea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA Prim-ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Cele doua…

- Coreea de Nord a lansat joi, din estul tarii, doua proiectile neidentificate, transmite CNN, care citeaza ca sursa guvernul sud-coreean. Rachetele au fost, ca de obicei, lansate spre mare, suficient cat sa puna in alerta armata sud-coreeana, potrivit b1.ro. „Se pare ca Coreea de Nord a lansat o racheta”,…

- Statele Unite au introdus 28 de organizatii guvernamentale si comerciale chineze pe lista lor neagra, pe care le acuza de faptul ca sunt implicate in campania de reprimare a minoritatii musulmane uigure, a anuntat Departamentul american al Comertului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Guvernul…