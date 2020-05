Incredibil! O pisică îşi duce puiul bolnav la spital. Imagini impresionante în articol O pisica si-a dus puiul bolnav la spital pentru a fi ingrijit. S-a intamplat la Istanbul, iar povestea publicata de Merve Ozcan a devenit virala pe web cu peste un milion de like-uri pe pagina Reddit. Cand a sosit pisica , paramedicii au inteles ca ea cerea ajutor si „dupa ce i-am mangaiat si linistt pe amandoi, ne-am dat seama imediat despre ce e vorba si ne-am apucat sa avem grija dfe pui”, au spus sanitarii. Mama a continuat sa-i urmeze si sa controleze de la distanta de-a lungul coridorului spitalului pentru a se asigura ca puiutul este in regula. „Intre timp am chemat un veterinar si am… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

