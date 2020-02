Stiri pe aceeasi tema

- Un caz revoltator s-a inregistrat la Spitalul de Urgența din Petroșani, unde un bebeluș abandonat de mama a fost furat chiar de sub ochii asistentelor. Polițiștii au fost, insa, alertați imediat și au reușit sa gaseasca copilul.

- Un caz incredibil s-a petrecut la Petroșani. Un bebeluș in varsta de 4 luni a fost furat chiar din Spitalul de Urgența din Petroșani. Un barbat este cel care l-a luat pe micuț din unitatea medicala și se folosea de el pentru a cerși. De altfel, viața bebelușului nu a inceput tocmai fericit.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in 3 februarie, politistii Sectiei 2 au fost sesizati de catre un barbat, de 23 de ani, cu privire la faptul ca ar fi fost sicanat in trafic de catre un alt conducator auto, care ar fi oprit autoturismul si l-ar fi agresat…

- Doi tineri din Bacau au intrat in locuința unui barbat din localitatea Moinești și au furat 10.000 de euro de sub saltea, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Poliția Bacau, in noiembrie anul trecut un barbat de 50 de ani din Moinesti a sunat la Poliție sa anunțe…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- Doi adolescenți, ambii de 15 de ani, a fost transportați la spital dupa ce au fost agresați in fața unui supermarket de pe o strada din centrul orașului Tulcea. Agresorii sunt doi minori care au fugit de la fața locului și sunt cautați de Poliție, relateaza Agerpres.In urma altercatiei dintre cei patru…

- „Pacientul nu a venit singur, ci condus de Politie si «mascati». In urma scandalului conjugal, acesta si-a provocat o plaga taiata cu o sticla la antebratul drept, in scop suicidar. S-a practicat sutura plagii, iar ulterior, barbatul a fost directionat catre Institutul de Psihiatrie Socola", a declarat…