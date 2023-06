Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Braila este executata silit pentru suma de 150.000 euro care reprezinta un credit luat in numele ei de persoane necunoscute. Mai grav, contractul a fost intocmit in urma cu 16 ani, atunci cand victima escrocheriei nu era majora, scrie Mediafax.Femeia este executata silit la 16 ani de…

- Muzeul Industrializarii Forțate din Satu Mare va fi una dintre cele mai frumoase cladiri contemporane din Romania. Valoarea proiectului este de 38 de milioane de lei. “Am semnat contractul de proiectare și execuție pentru construcția Muzeului Industrializarii Forțate din Satu Mare. Proiectul, in valoare…

- O femeie din Braila este executata silit pentru suma de 150.000 euro, care reprezinta un credit luat in numele ei de persoane necunoscute. Contractul a fost intocmit atunci cand aceasta avea varsta de 17 ani, a dezvaluit cunoscutul avocat Adrian Cuculis.

- Revolut Bank lanseaza o noua oferta pentru clienții romani și majoreaza la 200.000 RON (+60%) plafonul maxim al sumelor ce pot fi acordate clienților care aplica pentru un credit de consum in lei. Oferta este valabila pana la 31 iulie 2023. De la lansarea produsului in Romania, in august 2022, Revolut…

- O femeie in varsta de 51 de ani din Braila s-a indragostit nebuneste de un barbat pe care l-a cunoscut pe Facebook. Barbatul s-a recomandat a fi „general american”, aflat in misiune in Irak, a notat debraila.ro. Femeia nu stia limba engleza si s-a folosit de Google Translate pentru a discuta cu barbatul…

- Proprietarul unui apartament construit in anul 1932 in zona Cazinoului din Constanta l a scos la vanzare pe un site de specialitate. Pentru acest apartament, cu o suprafata utila de 198 mp proprietarul cere suma de 450.000 de euro. Pentru a atrage un eventual cumparator agentia a pregatit si un anunt…

- ”Aceasta runda va fi deschisa exclusiv pentru judetele Bistrita-Nasaud, Braila, Constanta, Dolj, Galati, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti si Vrancea, pentru care, in urma repartizarii tuturor sumelor pentru finantarea obiectivelor de investitii care se incadreaza in Program, au mai ramas fonduri…