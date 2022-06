INCREDIBIL. Noile tramvaie nu pot circula în București pentru că sunt prea… mari Nici nu au inceput sa circule noile tramvaie ca deja au aparut probleme incredibile demne de cascadorii rasului pe cea mai circulata linie din Capitala. Noile tramvaie cumparate de Primaria Capitalei de la o firma din Arad pe baza unui contract de circa 200 de milioane de euro pentru 100 de tramvaie nu vor putea fi folosite pe linia 41 dintr-un motiv incredibil: sunt prea mari. Practic, șapte stații de pe cea mai circulata linie de tramvai din București sunt prea mici și vor trebui refacute cu investiții de circa 8,5 milioane de lei. Astfel, peroanele trebuie coborate și lungite pentru ca tramvaiele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

