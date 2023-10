INCREDIBIL. Ministerul Finanțelor nu știe câte spații sunt destinate jocurilor de noroc O interpelare parlamentara a scos in evidența haosul incredibil care domnește, cu binecuvantarea Ministerului Finanțelor, in zona jocurilor de noroc din țara noastra. Scandalul declanșat recent de faptul ca Senatul a aprobat proiectul de lege care scoate din orașe salile de jocuri de noroc este departe de a fi incheiat. De fapt, senatorii au aprobat, dar Camera Deputaților este for decizional, ca salile de jocuri de noroc sa fie amplasate la maxim 50 de metri de limita teritoriala a orașelor, municipiilor, sau comunelor. Aceeași limita se aplica și la București. De asemenea, salile de jocuri nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mișcare surprinzatoare, premierul Marcel Ciolacu a semnat astazi un decret pentru numirea doamnei Liliana Lungu, reprezentant al Ministerului Finanțelor, in calitate de membru neexecutiv in cadrul comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Aceasta numire a starnit…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat miercuri, 4 octombrie, ca reforma jocurilor de noroc este obligatorie și ca este nevoie de un regim juridic mai serios. „Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic…

- Un proiect de lege care vizeaza companiile ce activeaza in zona jocurilor de noroc va fi discuta, joi, in ședința de guvern. Premierul a anunțat ca nicio companie nu va mai putea activa in acest domeniu daca nu are sediul social in Romania, dand ca exemplul companiile care aveau sediul „prin Transnistria”.…

- Premierul Romaniei a propus, de curand, ca toate jocurile de noroc sa fie mutate din orașele din Romania pentru a diminua impactul acestor activitați asupra societații. Cu toate acestea, daca analizam mai profund vorbele premierului Romaniei ne putem da seama imediat ca o astfel de decizie nu va reprezenta…

- Senatul a votat marti, proiectul de lege semnat de 88 de parlamentari PSD si vizeaza modificarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, care prevede ca aceste sali pot fi amplasate la cel mult 50 m de limita teritoriala a orasului/municipiului ori comunei, inclusiv a municipiului…

- Senatorii au votat, marți, in calitate de prima camera, un proiect depus de PSD prin care jocurile de noroc nu se mai pot organiza in localitați, ci doar la marginea acestora, și cu anumite limitari. Camera Deputaților este for decizional.„Guvernul a trimis un punct de vedere tehnic, chiar daca e negativ.…

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- Ciclonul din Slovenia a intrat in țara noastra, ceea ce va provoca schimbari radicale de temperatura. Fenomenul este determinat de faptul ca Romania se afla la contactul a doua mase de aer cu temperaturi opuse. Avem influența unui camp de presiune joasa care aduce aer foarte rece din spre nord-vestul…