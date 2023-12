Klaus Iohannis s-a ințeles cu prietenii americani și a transferat in Romania gaura neagra a finanțarii reactoarelor nucleare modulare. Costurile unui SMR, care ar produce 460 MWh, au ajuns la 9,5 miliarde de dolari, cu perspectiva de creștere, in timp ce reactoarele 3 și 4 de la Cernavoda, care ar produce 1.400 MW, ar costa […] The post Incredibil! Iohannis ne baga pe gat reactoarele nucleare americane first appeared on Ziarul National .