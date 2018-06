Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, vineri seara, intr-un accident rutier petrecut in comuna Slatioara, din judetul Olt, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Soferul care a produs accidentul era baut, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noua persoane – sapte barbati si doua femei – care circulau intr-un microbuz inmatriculat in Mures si-au pierdut viata intr-un accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in Ungaria, in zona Cegledbercel. Toți sunt romani din comuna Mica, județul Mureș. Accidentul din Ungaria, cu…

