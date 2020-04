Stiri pe aceeasi tema

- Alimente expirate, lazi cu paine și fructe depozitate direct pe podea, fara minime condiții de igiena, vase și mobilier de bucatarie pline de rugina și mucegai - asta au gasit inspectorii Protecției...

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, sambata, la Antena 3 ca multe persoane aflate in carantina in centre din București nu respecta izolarea, fac scandal și, mai mult decat atat, distrug spațiile in care sunt cazate."Sunt situații la nivelul centrelor de carantina, situații…

- La nivelul județului Suceava, astazi 30 martie, se aflau in carantina instituționalizata 545 de persoane iar in izolare voluntara la domiciliu 3.885 de persoane, informeaza Prefectura Suceava. Pana in prezent au ieșit din carantina 126 de persoane, iar din autoizolare 2.089 de persoane. Pentru verificarea…

- A crescut numarul buzoienilor introduși in carantina, dar si a celor izolați la domiciliu. Testele efectuate unui numar de 25 de persoane dintre cele care au fost puse in carantina au iesit negative la corobavirus. Pentru celelalte asteptarea continua. La nivelul judetului Buzau, 45 de persoane se afla…

- Inuman ce se intampla intr-un spațiu amenajat pentru cei aflați in carantina in județul Piatra Neamț. Nu este de ajuns suspicinea de coronavirus! Acum, oamenii primesc mancare mucegaita!

- Orasul in care locuieste Chen Tao este Jinan, la aproximativ 850 de kilometri de Wuhan, epicentrul epidemiei. Imaginile surprinse de camera montata pe masina de jucarie arata strazile pustii ale orasului. Autoritatile le-au cerut localnicilor sa evite sa iasa din casa. Coronavirusul a facut peste 1100…