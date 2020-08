Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial.Actul normativ a fost promulgat in cursul diminetii de catre presedintele Klaus Iohannis. Citește și: Lovitura pentru Guvernul…

- Seizarea Guvernului Orban privind dublarea alocațiilor pentru copii a fost respinsa miercuri de Curtea Constituționala. Astfel, CCR a decis ca este constituționala legea prin care era respinsa Ordonanța Guvernului prin care dublarea alocațiilor era amanata pana la 1 august. Premierul Ludovic Orban a…

- Curtea Constituționala a respins, miercuri, cu unanimitate de voturi, amanarea dublarii alocațiilor copiilor, lege adoptata la inițiativa PSD la finalul anului trecut, a anunțat CCR intr-un comunicat de presa, scrie g4media.ro. Actul normativ trebuia sa intre in vigoare inca din luna ianuarie 2020,…

- Guvernul Orban primeste o lovitura din partea judecatorilor CCR, care au decis, miercuri, ca este constitutionala decizia Parlamentului, prin care s-a anulat amanarea intrarii in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. Executivul este obligat, astfel, sa dubleze alocatiile. In decembrie 2019, Camera…

- „In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind stabilirea coeficientilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului la nivel national este neconstitutionala, fiind incalcate prevederile…