Astfel de cazuri sunt rare in orasul-stat care se confrunta cu valori reduse ale natalitatii si cu imbatranirea populatiei.



Angajatii de la salubritate au descoperit bebelusul infasurat intr-o punga de plastic in partea de jos a unei ghene dintr-un bloc de locuinte, potrivit Straits Times. Cotidianul a publicat fotografii cu un barbat care tine in brate un copil, cu lucratori ai politiei care inspecteaza o pubela si cordoane de politie care inconjoara blocul.



Politia a anuntat intr-un comunicat ca un baietel a fost gasit si a precizat ca acesta nu prezenta rani vizibile si…