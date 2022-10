Stiri pe aceeasi tema

- Varsta femeilor care pot sa acceseze programul de fertilizare in vitro a fost extinsa pana la 45 de ani, iar suma prevazuta, de aproape 3.000 de euro, este acoperitoare pentru intreaga procedura, a anuntat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii…

- Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca nu intentioneaza sa candideze la Presedintia Romaniei, asa cum s-a vehiculat, ci ar vrea un nou mandat la Primaria Capitalei. "Categoric, eu imi doresc sa continui proiectele de la Bucuresti. Nici nu s-a pus problema din punctul meu de vedere sa vizez o alta…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea , a declarat luni, ca Ministrul Justiției a avizat proiectul de decontare a fertilizarii in vitro pentru cuplurile infertile. Gabriela Firea a anuntat ca Programul National pentru Fertilizare in Vitro a primit avizul de la Ministerul…

- Dupa noua luni de la inființare, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse condus de Gabriela Firea nu are inca un sediu cat de cat reprezentativ și, ca atare, se poate spune ca se plimba ca țiganul cu cortul prin București. ”Familia” Gabrielei Firea din casa de pe strada Romulus Prin…

- In sfarșit, dupa aproape noua luni de la instalarea cabinetului Ciuca, singurul minister condus de o femeie a inceput sa funcționeze cat de cat in zona online, adica are un site. Dar, minune: are și un sediu pe o strada cu rezonanța-Romulus! Nu este vorba despre o instituție conspirativa ci despre Ministerul…

- Cuplurile sau persoanele singure care iși doresc sa aiba copii vor putea accesa pana la 15.000 de lei in cadrul unui program de susținere a natalitații, ce se regasește intr-un proiect de HG inițiat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. Acest program este o extindere la nivel național…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a lansat, de luni, o aplicație care permite inregistrarea și monitorizarea copiilor ucraineni care se afla in Romania. Anunțul privind lansarea platformei PRIMERO a fost facut de ministrul Gabriela Firea pe contul sau de Facebook. „De la inceputul…

