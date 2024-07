Incredibil. Fondul pentru Modernizare, sifonat pentru reactoarele modulare din SUA Guvernul, in colaborare cu Ministerul Energiei, a decis sa strecoare, pe șest, finanțarea americanilor de la NuScale din Fondul pentru modernizare, banii cuveniți Romaniei din certificatele CO2, platite de populație. Decizia vine dupa refuzul AGA Nuclearelectrica de a finanța studiul de fezabilitate pentru reactoarele modulare, dat fiind costurile uriașe ale acestuia pentru un proiect care […] The post Incredibil. Fondul pentru Modernizare, sifonat pentru reactoarele modulare din SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

