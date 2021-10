PNL-istii s-au razgandit in privinta lui Florin Citu. Se pare ca nominalizarea lui la functia de premier nu mai este atat de sigura. Conducere liberalilor a decis vineri, intr-o ședința-fulger a Biroului Executiv, sa nu faca nici o propunere de premier la consultarile de luni de la Cotroceni daca nu strang o majoritate. Daca insa […] The post INCREDIBIL! Florin Cițu, "aruncat" de colo-colo"? Cum au produs PNL-istii o rasturnare de situatie cu 180 de grade first appeared on Ziarul National .