Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a murit, iar un pasager este in stare grava dupa ce s-au rasturnat de mai multe ori cu mașina. Accidentul s-a petrecut marți dimineața, la ora 8.00,pe Drumul Național 39, care leaga Mangalia de Vama Veche, in dreptul șantierului din Mangalia. Martorii spun ca mașina BMW circula cu viteza mare,…

- Un șofer lasat fara carnet de polițiștii din Alba a mers la Judecatoria Sebeș. Mașina pe care o conducea avea probleme tehnice Un șofer care a fost amendat de polițiști, dupa ce a fost tras pe dreapta pe Autostrada A1, pe raza județului Alba, a mers in instanța. Motivul? A vrut sa scape de amenda de…

- In seara zilei de miercuri, echipajul medical ajuns la locul accidentului a constat decesul unui șofer, in varsta de 52 de ani din comuna Rachitova. Potrivit polițiștilor, barbatul ar fi pierdut direcția de mers, rasturnandu-se cu autoturismul, care ulterior a intrat intr-un cap de pod. …

- ACCIDENT la Aiud: Un adolescent a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara drumului ACCIDENT la Aiud: Un adolescent a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara drumului Un adolescent din Ocna Mureș a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara drumului, la…

- Un șofer a fost prins de polițiști in timp ce circula intr-o mașina neinmatriculata și fara a avea permis de conducere valid, intr-o localitate din Cluj.,,La data de 14 martie a.c., in jurul orei 02.10, polițiștii din cadrul Poliției oraș Huedin au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore,…

- Polițiștii rutieri din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au organizat in noaptea de sambata spre duminica, in intervalul orar 20:00 – 04:00, o acțiune in județul Timiș, ce a vizat „creșterea gradului de disciplina rutiera cu accent pe combaterea consumului…

- La data de 21 februarie 2024, in jurul orei 13.00, polițiștii rutieri din Ocna Mureș, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Poet Andrei Mureșanu, din Ocna Mureș, de un tanar de 22 de ani, din Ocna Mureș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…