- La 20 de minute dupa sedinta ordinara convocata pentru marti la ora 9.00, consilierii locali municipali vor intra in sedinta extraordinara. Pe ordinea de zi a acesteia se afla patru proiecte de hotarare, cel mai important facand referire transmiterea Stației de sortare a deșeurilor catre Asociația…

- Un barbat si-a gasit sfarsitul joi dimineata in statia de autobuz din Miroslava. El a cazut pur si simplu din picioare in urma unui infarct. Barbatul se numea Mihai Munteanu si avea 51 de ani. Incidentul s-a petrecut la trecerea de pietoni din fata Primariei Miroslava.

- Dupa o vizita in cartierul Pipirig pentru identificarea unor noi locuri de parcare, primarul Felix Borcean i-a avertizat pe posesorii de mașini abandonate sau pe cei care iși vand mașinile pe domeniul public ca risca sancțiuni daca nu intra in legalitate. „Am discutat inclusiv despre posibilitatea…

- Toti sefii din Primaria Ploiesti au fost in vizita, alaturi de primar, la statia de epurare neterminata din sudul orasului. Inclusiv cei doi viceprimari au fost luati la plimbare. Primarul nu a ezitat sa arunce „sageti“ catre cei din Directia Tehnic Investitii si cei din RASP pentru dezinteresul…

- Cei care l-au descoperit in statia de autobuz au fost elevii care trebuiau sa plece la liceele din municipiu resedinta de judet. Din primele informatii, barbatul are doi copii, un baiat si o fata, in varsta de 5 si respectiv 8 ani. La finele acestei saptamani, victima urma sa plece la munca in Serbia,…

- Imagini socante, in aceasta dimineata, intr-o statie de autobuz din satul Stioborani, comuna Solesti, judetul Vaslui. Oamenii care plecau spre munca, in jurul ore 6.43, au avut parte de un adevarat...

- Trupul barbatului a fost gasit joi dimineata, in stația de autobuz din localitatea Stioborani, comuna Solești. Victima prezenta urme de violența in zona capului și a fost gasit cazut intr-o balta de sange, scrie vremeanoua.ro. La fața locului au sosit echipaje de poliție și au fost demarate…

- Eleva din Tulcea, batuta de doua colege. O eleva a Liceului Agricol nr. 9 din Tulcea a fost batuta de catre doua colege, agresiunea pornind in școala și a continuat in stația de autobuz de langa unitatea de invațamant. Agresiunea a avut loc in plina zi, in data de 15 martie, in vecinatatea Colegiul…