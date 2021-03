INCREDIBIL După 16 ZIILE de carantină, rata de infectare din Timișoata CONTINUĂ să crească Rata de infectare din Timișoara continua sa creasca. Orașul a fost carantinat cu o rata de infectare de 7,48 la mie, iar astazi, dupa 16 zile de restricții, rata de infectare a ajuns la 8.37. Citește și: ALERTA Tanar de 35 de ani, din Vaslui, MORT dupa rapelul cu Pfizer Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 6,14. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 JEBEL 12,84 2 PADURENI 12,49 3 MOSNITA NOUA 11,83 4 SANMIHAIU ROMAN… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

