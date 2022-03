„Incredibil de frumos!” vs „Incredibil de hidos”

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 15 martie, la ore diferite, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 7 cetațeni ucraineni, barbați, cu varste cuprinse intre 20 și 36 de ani, care au trecut din Ucraina in Romania, prin apa raului Tisa. Aceștia au fost depistati pe direcția…

- Luni, 14 martie 2022, la ore diferite, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 16 cetațeni ucraineni, barbați, cu varste cuprinse intre 23 și 55 de ani, care au trecut din Ucraina in Romania, prin apa raului Tisa. Aceștia au fost depistati pe…

- Luni, 7 martie, la ore diferite, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 12 cetațeni ucraineni, barbați, cu varste cuprinse intre 36 și 56 de ani, care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Aceștia au fost depistați pe direcția…

- Ziua de 1 martie a fost una incarcata pentru toți cei care au dorit sa intinda o mana de ajutor poporului ucrainean, care a trecut prin Vama Sighet. Paroh Ortodoxa Barsana prin implicarea parintelui Marcel Oprișan a cazat 56 de persoane (femei cu copii) și a asigurat transportul spre Italia a 16 persoane…

- Cea de-a 59-a ediție a Bienalei Internaționale de Arta de la Venezia se va deschide in luna aprilie. Curatorul lituanian Raimundas Malasauskas și artiștii ruși Alexandra Sukhareva și Kiril Savchenkov au anunțat ca nu vor mai lucra pentru pavilionul rus la Bienala de la Venezia, in semn de protest fața…

- „Oferim cazare pentru 2 familii cu copii din Ucraina, inclusiv cu animale – alimente, haine si ceea ce este necesar pana la finalizarea conflictului! Cazarea este la casa, Tg.Lapus, Maramures.” – așa suna o postare de pe rețelele de socialziare. Se pare ca doamna care a facut anunțul, pe langa faptul…

- Primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat, azi, ca municipalitatea brasoveana are capacitatea si va asigura conditii pentru a primi potentiali refugiati din Ucraina in cazul in care situatia o va cere. Totodata, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, in aceasta seara literele de pe Tampa…

- Cațiva ruși au protestat la Moscova fața de iminenta invadare a Ucrainei de catre Rusia. Politistii i-au reținut pe protestatari. Sase persoane care au protestat cu pancarte fața de posibila invadare a Ucrainei au fost reținute de polițiști. Protestul a avut loc chiar in centrul Moscovei. „Rusia, nu…