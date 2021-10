Incredibil! De ce s-au triplat prețurile la RCA La cele mai multe societați de asigurari prețul RCA s-a triplat, exact dupa falimentul City Insurance. Dispariția companiei de pe piața le-a determinat pe celelalte companii sa puna bariere financiare exodului celor doua milioane de clienți ramași fara RCA, de teama obligației capitalizarii, ne spun reprezentanții ASF, care nu au știut insa sa explice ce […] The post Incredibil! De ce s-au triplat prețurile la RCA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

