Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu, sustin surse din conducerea PNL pentru News.ro. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire…

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire din Parlament, astfel incat presedintele sa poata…

- Ocupațiile recomandate de Monica Tatoiu unor miniștri din actualul guvern.Florin Cițu, premier: "L-aș vedea facand paine". (F. Cițu a afirmat ca nu știe cat costa painea, pentru ca nu mananca - N.R.)Raluca Turcan, ministrul Muncii: "Cred ca ar fi o buna vanzatoare de genți, se pricepe la branduri, știe…

- Dan Vilceanu, ministrul Finantelor, a declarat, marti, ca proiectul-pilot privind sistemul E-factura va fi implementat chiar din 1 septembrie. In prima faza, acesta va functiona in relatia contribuabil – stat, „asa incat sa vedem daca sunt lucruri care trebuie imbunatatite, si apoi sa-l introducem business…

- Astazi am fost in zonele afectate de inundații din județul Alba. Am discutat și i-am asigurat pe localnicii cu gospodarii avariate ca vor primi sprijin de la Guvern și ma voi ține de cuvant! Am mers in localitatea Ocoliș, insoțit de colegii mei, Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, și Nicolae…

- Premierul Florin Cițu, insoțit de ministrul de Intene, Lucian Bode, și de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, au ajuns in județul Alba, in zonele grav afectate de inundații. Vor sa vada oficialii care este amploarea dezastrului și sa faca o analiza a pagubelor, impreuna cu autoritațile locale.

- Premierul Florin Citu, insotit de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode si ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, vor merge in vizita in judetul Alba, pentru analiza si evaluarea din teren a efectelor fenomenelor meteo periculoase inregistrate in judetul Alba in ultimele zile.

- Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost remaniat! Cine va ocupa funcția. Potrivit informațiilor obținute pe surse, premierul Florin Cițu a trimis deja decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare catre președintele Klaus Iohannis. Din primele informații, se pare ca acesta va fi inlocuit cu…