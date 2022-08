Incredibil: Cum se poate trece pe jos în Bulgaria Debitul Dunarii scade de la o zi la alta mai ales spre malul Zimnicii și este la jumatate fața de media multianuala a lunii august, au anunțat cei de la Apele Romane. Nu se mai poate trece absolut deloc cu navele mari. Sute de nave sunt blocate pe Dunare, de partea bulgareasca, anunța autoritațile din țara vecina. Cele mai mari probleme sunt vizavi de zona din Zimnicea, la Balene și Batin, acolo unde apa are doar 1,3 metri adancime. Iar pe partea romaneasca, unde acum cateva luni era apa, este doar nisip și se poate face plaja. Autoritațile recunosc ca situația este dramatica, din moment ce debitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

