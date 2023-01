Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse l-au declarat vineri „agent al strainatatii” pe popularul actor Arthur Smolianinov, care a spus intr-un interviu ca este gata sa lupte alaturi de trupele ucrainene impotriva Moscovei. Smolianinov, in varsta de 39 de ani, a parasit Rusia, la fel ca mii de compatrioti ai sai, dupa declansarea…

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria. Rușii au scris „La multi ani!” pe o drona pe care au folosit-o pentru a […] The…

- O investigație New York Times, bazata pe inregistrari telefonice exclusive, documente, interviuri și mii de ore de inregistrari video, dezvaluie cum o unitate militara ruseasca a omorat pe o singura strada din Bucea zeci de oameni, in luna martie. Este vorba de strada Yablunska, „un adevarat drum al…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea transforma intr-un razboi intre Rusia și NATO, potrivit The Guardian. „Daca lucrurile merg prost, pot merge ingrozitor de prost”, a declarat secretarul general…

- Rusia incearca sa „inghete” luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri seful NATO, Jens Stoltenberg, citat de AFP, transmite Agerpres. „Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi,…

- Rusia ar putea recurge la utilizarea Noviciok, o toxina folosita inca din anii ’70 pengtru eliminarea celor indezirabili regimului Putin. Mai multe surse guvernamentale au declarat pentru Politico ca Rusia și-a „actualizat” toxina Noviciok, pentru un eventual atac chimic in Ucraina. Politico citeaza…

- Norvegia va ridica nivelul de alerta al forțelor militare de marți, 1 noiembrie, ca raspuns la razboiul din Ucraina, a afirmat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, citat de Reuters. Norvegia este in prezent cel mai mare exportator de gaze naturale catre Uniunea Europeana, acoperind aproape un sfert din…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca 5 milioane de tone de cereale au fost exportate din Ucraina prin Romania, aproximativ 60% din ce a exportat Ucraina anul acesta. „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac,…