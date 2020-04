Incredibil. Cum relatează “ACȚIUNEA Sparanghelul” presa germană „In pofida tuturor retinerilor din cauza epidemiei de coronavirus bransa agrara lasa sa intre in tara zeci de mii de muncitori sezonieri din Romania. Acest lucru pune in pericol sanatatea a numerosi oameni, printre care si pe cea a lucratorilor insisi, dar si pe cea a personalului din aeroporturi sau a echipajelor din... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu susține ca plecarea romanilor in Germania seamana cu o operațiune mai veche, coordonata de Virgil Magureanu."Operatiunea “Sparanghelul” seamana uimitor de mult cu Operatiunea “Jimbolia” (http://www.ziua.ro/display.php?data=2000-07-31&id=47928) din vremurile…

- elcatalan.es vorbeste despre solidaritatea romaneasca in contextul luminarii Palatului Cotroceni in culorile drapeului Spaniei. "Vineri, solidaritatea a venit din Romania, unde au luminat palatul prezidențial cu steagul Spaniei, ca act de susținere pentru țara noastra.b„Romania este in totalitate…

- Tarile din vestul Europei sunt cele mai afectate de coronavirus în aceasta perioada, în timp ce în est lucrurile stau mult mai bine, dar cifrele oficiale ar putea sa ascunda de fapt adevarul. Jurnalistii de la The Guardian sustin ca zona de est a Europei este mult mai grav…

- Presa internaționala lauda inițiativa Simonei Halep de a dona bani pentru echipamente medicale in Romania. Saptamana trecuta, jucatoarea de tenis a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a anunțat ca doneaza bani pentru echipamente medicale in București și Constanța.In vreme ce jucatoarele…

- In numele presei locale din Romania, jurnaliști și redacții grupate in comunitatea PressHub, protestam ferm fața de ultimele demersuri de la nivel guvernamental, menite sa ascunda adevarata dimensiune a raspandirii coronavirusului de tip nou COVID-19 in Romania. Incercarea de a ascunde raspandirea cazurilor…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a declarat marți seara, intr-o conferința de presa, ca prin ordonanța militara s-a decis: „Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, activitati organizate de restaurante, hoteluri, cafenele…

- Potrivit publicației germane Zeit.de, una dintre victimele atacului de joi este de cetațenie romana. Ministerul Roman de Externe nu confirma ce spune presa germana. ”Cu privire la informațiile vehiculate in presa referitoare la existența unui cetațean roman printre victimele atacului armat din Hanau,…

- Teodor Melescanu si Marcel Ciolacu au sesizat, in decembrie 2019, Curtea Constitutionala cu privire la adoptarea bugetului de stat si a Legii privind asigurarile sociale prin asumarea raspunderii.In 23 decembre 2019, Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament asupra bugetului de stat pe 2020, aceasta…