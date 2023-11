Incredibil. Cum poate să crească factura la energie cu 5 lei pe zi Factura la energie electrica poate sa se majoreze cu aproximativ 5 lei pe zi pentru romanii care au in casa boilere electrice, avertizeaza specialiștii. Utilizate in general de romanii care au probleme in asigurarea apei calde, aceste boilere presupun și un consum semnificativ de curent electric, care se vede cel mai bine in factura. Daca totuși se apeleaza la aceasta metoda, ar fi bine sa fie ales un boiler electric cu o capacitate mare, care sa consume puțin curent. De exemplu, un boiler cu o capacitate de 50 de litri consuma in medie 1,8 kW/ora, arata Antena3. Daca boilerul este folosit 2 ore… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

