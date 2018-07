Stiri pe aceeasi tema

- Studenții din Uniunea Europeana care incep cursuri la universitațile din Anglia in toamna anului 2019 vor avea in continuare acces la imprumuturi guvernamentale pentru acoperirea taxelor de școlarizare pe toata durata studiilor, conform anunțului publicat astazi de Departamentul pentru Educație al Marii…

- Leo Messi, cvintuplu câstigator al ''Balonului de Aur'', si coechipierii sai din echipa Argentinei au suferit o severa înfrângere contra Croatiei, cu scorul de 0-3, joi seara, la Nijnîi Novgorod, în Grupa D a Cupei

- In urma cu cateva minute, Gigi Becali și-a facut apariția la capela unde se afla trupul neinsuflețit al Ionelei Prodan. Latifundiarul din Pipera a venit sa-și ia ramas-bun de la indragita cantareața, dar și pentru a o susține pe Anamaria Prodan in aceste momente extrem de grele. Slujba de inmormantare…

- Ziua de vineri 13 a ajuns sa fie asociata cu ghinionul pur. Desi cei mai multi dintre noi alegem sa nu credem in astfel de superstitii, istoria ne-a dovedit, in repetare randuri, ca ziua de vineri 13 trebuie evitata pe cat e cu putinta. In aceasta zi s-au intamplat, de-a lungul anilor, tot soiul de…