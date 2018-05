Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a ținut la curent publicul dupa ce Viorel Lis a fost dus la spital pe 26 aprilie, in urma unui accident vascular cerebral. Soția fostului edil al Capitalei a postat un mesaj pentru oamenii care au incurajat-o in aceasta perioada. Oana și-a dus soțul de urgeța la spital dupa ce a observat ca…

- Viorel Lis a suferit un accident vascular cerebral. Oana s-a speriat cumplit si a mers cu el la spital. Acolo a aflat ca timpul a contat foarte mult si daca mai statea acasa situatia ar fi fost mult mai grava.

- Viorel Lis a facut accident vascular cerebral. Fostul edil al Capitalei s-a prezentat de urgența la spital, joi, 26 aprilie, acuzand dureri puternice de cap. In urma investigațiilor, medicii au decis sa il interneze, pentru a fi sub supraveghere. Oana și Viorel Lis s-au prezentat la spital , joi dimineata,…

- La scurt timp dupa ce Viorel Lis a suferit un accident vascular cerebral, soția lui a facut primele marturisiri despre clipele de coșmar petrecute chiar in casa in care locuiesc. In prezent, fostul edil al Capitalei este internat la Spitalul Universitar, iar medicii ii administreaza un tratament special…

- Viorel Lis se afla in aceste momente la spital, sub stricta supraveghere a medicilor, scrie spynews.ro. Acolo este si Oana Lis care sta tot timpul alaturi de el, ingrjorata. Citeste si Viorel Lis este grav bolnav. In anumite momente nu-si mai recunoaste sotia "Dimineața mea a inceput…

- Momente triste in familia Oana – Viorel Lis! Fostul primar al Capitalei a fost internat de urgența, dupa ce a suferit un accident vascular. Aceasta cumpana vine la doar o zi dupa ce el a mers impreuna cu soția lui in cabinetul unui specialist in neurologie. Chiar in momentul redactarii acestei știri,…

- Vesti triste despre Viorel Lis. Dupa ce joi dimineata Oana Lis a mers cu el la spital din cauza unor dureri de cap, fostul edil al Capitalei a primit o veste neasteptata: a suferit un accident vascular cerebral.

- In varsta de 74 de ani, problemele de sanatate ale lui Viorel Lis s-au inmulțit in ultima perioada. Fostul edil al Bucureștiului a mers la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția lui a fost cea care l-a insoțit și a transmis un mesaj emoționant care are legatura cu el. Oana Lis l-a insoțit […]…