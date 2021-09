Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de externe a acuzat Australia și Statele Unite ca au mințit in legatura cu noul pact trilateral de securitate, care a determinat Parisul sa-și recheme ambasadorii din aceste doua țari.

- Efortul bugetar pentru compensarea facturilor la energie va fi acoperit anul acesta din dividendul suplimentar al Hidroelectrica, care este de 800 milioane lei, iar la gaze exista si sursa de finantare din impozitul pe venitul suplimentar din dereglementarea pretului, a declarat, miercuri seara, ministrul…

- Daneza Margrethe Vestager, comisarul european pentru concurenta, a urmarit ‘firul’ discursului de miercuri al sefei sale, Ursula von der Leyen, despre Starea Uniunii Europene, tricotand!, A fost surprinsa in imagini filmate in Parlamentul European . Potrivit Reuters, Margrethe Vestager a stat calm si…

- Membrii unei echipe de oameni de stiinta din Australia au descoperit ca soparla cu limba albastra este in general rezistenta la veninul unuia dintre cei mai mai periculosi serpi din aceasta tara, relateaza DPA. Soparlele cu limba albastra (Tiliqua nigrolutea), cele mai mari reprezentante ale…

- Kenya, tara aflata in estul Africii care gazduieste specii vulnerabile si aflate in pericol, a demarat cel mai amplu recensamant de animale din toate timpurile. In Kenya traiesc, intre altele, lei, girafe si cele doua specii supravietuitoare de rinocer alb nordic din lume. In plus, reprezinta o ruta…

- Turcii se pregatesc pentru un exod de imigranți afgani. Autoritațile de la Ankara au inceput construcția unui zid de 295 de kilometri la granița cu Iranul. Autoritațile spun ca o parte din bariera a fost deja finalizata, iar pe o porțiune de 150 de km au fost sapate șanțuri. Armata a consolidat avanposturile…

- Meghan Markle nu are o relație buna cu tatal ei, parerea nu prea buna fiind prezenta de ambele parți. Iata insa ca noi declarații ale fratelui ei demonstreaza ca nici acesta nu are o parere prea buna despre sora lui. Meghan Markle a fost desființata de Thomas Markle Jr, fratele ei, intr-un show de televiziune…

- Echipajul de dublu rame feminin, format din sportivele Adriana Ailincai si Iuliana Buhus a ocupat locul 3 in finala B, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Astfel, ele au incheiat pe locul 9 la general. Finala B, desfasurata joi la Sea Forest Waterway, a fost castigata de Australia – 6min56sec46/100, urmata…