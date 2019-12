Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu vreo trei-patru luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța cu mare tam-tam ca a semnat contractul pentru Sala Polivalenta, de 138 de milioane de euro, care ar urma sa fie gata prin 2022....

- Ultimele pregatiri de dinaintea deschiderii Targului de Craciun din București au loc in aceasta seara, in Piața Constituției. Maine, 28 noiembrie, in ziua in care se va deschide targul, se vor aprinde și luminițele in Capitala. Bucureștenii vor putea intra inca de maine in atmosfera sarbatorilor de…

- Situatia in Comitetul Executiv National al PSD este tot mai fierbinte. Dupa ce Lia Olguta Vasilescu a fost prima care i-a cerut in sedinta demisia Vioricai Dancila, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la Gabriela Firea.Potrivit unor surse participante la sedinta, Ciolacu, liderul taberei care…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, se arata convinsa ca, pe langa obiectivele de investitii in infrastructura la care se lucreaza, vinieta Oxigen va duce la decongestionarea traficului din Bucuresti incepand cu anul viitor.

- Meteorologii au anunțat scaderea temperaturilor in zilele care urmeaza, iar acest lucru a determinat-o pe primarul Gabriela Firea sa convoace comandamentul de iarna și s-a decis inceperea furnizarii de caldura in Capitala. "In urmatoarele doua zile vremea se va raci semnificativ in București. A venit…

- Proiectul vinietei pentru Bucuresti va fi, cel mai probabil, adoptat joi in forma propusa de Gabriela Firea, judecand dupa intentia de vot a consilierilor generali ai Capitalei. Iar asta ar inseamna ca - de la 1 ianuarie 2020 - mai bine de jumatate dintre bucurestenii care au masini ar putea fi nevoiti…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, ii transmite o scrisoare deschisa urmașei familiei Bratianu, Marie Helene Bratianu, cea care a acuzat faptul ca a venit pana la București de la Paris pentru o ...

- 9000 de persoane din sistemul de urgenta vor fi specializati pe bani europeni, prin proiectul „Multirisc Modul III” S-a semnat proiectul „Multirisc Modul III”, destinat imbunatațirii pregatirii personalului IGSU, Serviciilor de Ambulanța, Unitaților și Compartimentelor de Primiri Urgențe, Salvamont…