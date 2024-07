Stiri pe aceeasi tema

- MINTE PUȚINA… A vrut sa se razbune pe iubita lui, incendiindu-i mașina, insa, din greșeala, a dat foc la alte cinci autoturisme, iar judecatorii nu i-au aratat pic de mila. L-au condamnat la patru ani și 11 luni de inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunii de distrugere, una dintre cele…

- BEZNA DE DUPA ALEGERI… In timpul campaniei electorale, poza primarului trona frumos alaturi de cea a candidatului CJ Vaslui, Trifan Ciprian, cu indemnul pozitiv : continuam impreuna ! Mesajul transmis era ca, odata ales, atat primarul pesedist cat și președintele CJ, tot pesedist, vor colabora pentru…

- ONOARE ȘI RESPECT… Pare o scena dintr-o comedie proasta, dar e real. Acum mai puțin de un an, DNA a vizitat Poliția Locala din Barlad pentru motive foarte intemeiate. Ieri, insa, primarul Boroș l-a felicitat pe comandantul Chelaru pentru activitatea remarcabila și i-a acordat o diploma de excelența.…

- TRAGEDIE… Detalii absolut uluitoare ies la iveala in cazul grefierei de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui, care luni dimineața a incercat sa-și puna capat zilelor la locul de munca. Dupa incident, polițiștii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dar și pentru distrugere…

- UPDATE 18.05: Oricat de mult s-au straduit cadrele medicale sa le salveze pe celelalte doua victime gasite in stare grava la locul accidentului, manevrele de resuscitare nu au dat roade, astfel ca s-a declarat decesul și in cazul lor. Tragedia inregistreaza astfel trei morții. Cea de-a patra persoana…

- Primaria Iași are unda verde sa organizeze licitația pentru concesionarea sistemului de termoficare. Consiliul Local (CL) a aprobat ieri documentația necesara. Planul municipalitații este de a concesiona aceasta activitate pentru o durata care poate ajunge pana la 18 ani. „Vrem sa ne gasim un partener…

- In ultima seara de priveghi, Moșailov a venit la priveghiul șefului interlopilor din capitala Moldovei, Costel Corduneanu, cu o coroana imensa de peste 3 metri, batuta cu 500 de cale albe și roșii, dar și cu 200 de trandafiri. Astfel, interlopul vasluian a vrut sa-și arate atașamentul fața de familia…

- UPDATE 20.05: Batranul de 80 de ani, victima a incendiului de vegetație din propria curte este in stare grava la spital. A fost dus in sala de operații șI acum iI sunt prelucrate plagile arse. “In jurul orei 17,45 se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient de 80 de ani, din Barlad,…