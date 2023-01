Incredibil: Coadă la angajări în România. Unde s-au înghesuit românii să prindă un loc de muncă Intr-o perioada in care angajatorii din Romania se chinuie sa gaseasca forța de munca, la Cataloi, in Tulcea, s-a stat la coada pentru un job la fabrica de patiserie congelata Lidas, o invesție de circa 50 milioane euro, ce va fi deschisa foarte curand. A fost atat de multa lume la Ziua Porților Deschise, despre care a anunțat și Ziarul Puterea in urma cu cateva zile, organizata de Lidas in zilele de 20 și 21 ianuarie, ca pana și oficialii companiei au fost surprinși. Au venit oameni nu doar din județ, ci și din alte parți ale țarii cu speranța ca vor ocupa unul din cele 200 de locuri de munca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Sute de persoane au stat, vineri dimineata, la rand la poarta unei societati de panificatie din satul Cataloi, judetul Tulcea, pentru a se angaja, firma care va deschide in luna martie o noua unitate organizand in acest sfarsit de saptamana Ziua portilor deschise pentru a angaja peste 200 de persoane.…

- Compania Lidas din Tulcea, prezenta pe piața de circa 30 de ani in sectorul de morarit și panificație, va deschide, in luna februarie, la Cataloi una dintre cele mai mari și mai moderne fabrici de patiserie congelata din sud-estul Europei. Investiția se ridica la circa 46 milioane de euro, din care…

