- Catelusa mutilata dupa ce o petarda aprinsa i-a fost introdusa in gura de mai multe persoane se simte mai bine, desi psihic mai are de recuperat. Salvatorii ei au postat joi un filmulet si spun ca Lia mananca si bea apa.

- Suspectii in cazul cainelui mutilat dupa ce i-a explodat o petarda in gura ar fi niste copii. Politia ia in calcul mai multe variante in care s-ar fi produs acest act de cruzime. Surse judiciare au precizat pentru jurnalistii din satu Mare ca suspecții principali sunt un grup de copii. Inca nu se știe…

- Un caz de o cruzime rara a indignat sute de persoane. Totul dupa ce un caine a fost mutilat in Satu Mare de o petarda care i-a explodat in gura. Patrupedul a fost gasit pe strada mai mult mort decat viu, dus la un cabinet veterinar si in cele din urma salvat.

- Caz revoltator in Romania, la Satu Mare. Mai mulți barbați sunt cautați dupa ce au facut un gest incalificabil. Ei au ranit grav un caine, dupa ce i-au bagat o petarda aprinsa in gura. Oricine are detalii despre cei cu suflet criminal, ... The post Cautați pentru cruzime fara margini! Se ofera recompensa…

- Un caine al strazii din Satu Mare a fost grav ranit dupa ce a fost ranit de o petarda care i-a fost bagata in gura!Petarda a explodat și cațelușa, care este sterilizata, a suferit rani grave, a informat presasm.ro.Cazul a fost facut public de cei de la Asociația „Free Life”, care au facut un apel și…

