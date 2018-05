Stiri pe aceeasi tema

- Cazul fetitei de 5 ani din Baia Mare, violata si ucisa fara mila, a ingrozit o tara intreaga. Toata lumea a ramas socanta la auzul ca micuta a sfarsit intr-un fel atat de teribil.

- RASTURNARE DE SITUAȚIE in cazul CRIMEI fetitei de 5 ani – Principalul suspect ca autor al crimei a fost eliberat. Mai multi minori din municipiul Baia Mare au fost audiati! Din informatiile noastre, anchetatorii dupa ce au prelevat probe biologice si l-au audiat mai multe ore, l-au pus in libertate…

- Medicul ortoped Gheorghe Burnei, cercetat pentru luare de mita, este acuzat oficial și de ucidere din culpa. Procurorii il acuza de moartea unei fetițe in urma unei operații la coloana vertebrala. Susținerile anchetatorilor sunt fundamentate pe raportul medicilor legiști, care au stabilit ca, in acest…

- IMAGINI RASTURNARE de SITUAȚIE in cazul FETIȚEI violata și ucisa cu bestialitate in zona Cuprom din Baia Mare. VEZI cine este CRIMINALUL! O noua crima ,produsa cu o ferocitate ieșita din comun, a ingrozit Baia Mare. Daca saptamana trecuta o adolescenta din Botoșani iși gasea sfarșitul tragic sub…

- Informatii bomba in cazul crimei de la Baia Mare, unde o copila de 5 ani a fost abuzata si ucisa cu salbaticie. Anchetatorii au un prim suspect, un fost preot de aproximativ 50 de ani, conform observator.tv.

- Potrivit procurorilor care cer arestarea preventiva a educatoarei care si-a ucis fiica de patru ani in baie, oribila crima a avut loc in jurul orei 17.30. Femeia se afla impreuna cu fiica, in baia din locuinta acestora. Copila se spala și se juca in cada, cand mama a impins-o cu capul sub apa pana…