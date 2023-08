INCREDIBIL – Centru rezidențial fără licență de funcționare, descoperit la Sighet. Ce au găsit oamenii legii acolo Continua controalele legate de centrele rezidențiale care funcționeaza pe raza județului. In urma controalelor efectuate de comisia mixta a fost identificat un centru rezidențial in municipiul Sighetu Marmației, care nu are licența de funcționare. Comisia mixta de control s-a deplasat la locația respectiva, unde a efectuat verificari, fiind constatate mai multe probleme, potrivit celor de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. „In locație erau cazate opt persoane (barbați și femei). Echipa de control a verificat documentele existente cu privire la aceste persoane care beneficiaza de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restricții de circulație la pod la Lapușel pe DN 1C din cauza unor lucrari. Anunțul a fost facut de cei de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, fiind vorba despre lucrarile de inlocuire a rosturilor de dilatație pe pod, DN1C, km 143+782 – 143+925, localitatea Lapușel. Acestea continua incepand…

- Eveniment rutier in care șoferul care a provocat incidentul a plecat de la fața locului. S-a intamplat ieri, 16 iulie a.c., la ora 17.47, cand polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați, prin apel de urgența, de catre un barbat de 29 de ani din Unguraș despre un eveniment rutier in care conducatorul…

- Caminul Sfantu Dumitru din Pipera, de unde au fost mutați pe ascuns 11 batrani pentru a nu fi descoperiți la eventuale controale, nu avea licența de funcționare, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Poliția Ilfov a intocmit dosar penal pentru lipsire de libertate, loviri și alte violențe.IPJ…

- Un baimarean de 40 de ani a fost victima unei agresiuni intr-o localitate din județul Salaj. Astazi, 7 iulie a.c., la ora 02.00, in urma administrarii probatoriului, polițiștii Postului de Poliție Balan au dispus reținerea, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Zilele acestea avem primul val de caldura din aceasta vara, insa tot acum sunt așteptate și ploi puternice. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a anunțat ca vremea va fi calduroasa azi, disconfortul termic va fi ridicat, iar izolat indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul…

- In urma activitaților de cercetare penala desfașurate de polițiștii din Șomcuta Mare, privind evenimentul produs in Șomcuta Mare la data de 06 iunie 2023, cand un barbat din Buciumi reclama faptul ca in timp ce se afla la volanul unui autovehicul pe strada Republicii din oraș, pe fondul unui conflict…

- Un apel la numarul unic de urgențe 112 anunța in aceasta dupa-amiaza faptul ca doua persoane au fost prinse sub un utilaj greu (presa tabla) in localitatea Nanești. La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor, dar și polițiștii care incearca sa stabileasca circumstanțele in care s-a petrecut…