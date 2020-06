Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat al IGPF emis, sambata, se arata ca in ultimele 24 de ore au trecut, la nivel național, prin punctele de frontiera, 88.900 persoane. Acestea au circulat cu 36.500 de mijloace de transport (dintre care 14.200 automarfare). De asemenea, pe sensul de intrare au fost aproximativ 46.600…

- Costin Marculescu a fost mereu o prezența vesela și mereu dorinica de distracție și voie buna oriunde a mers, insa iata ca nici dupa moarte nu sta departe de prietenii sai. Ieri seara, dupa ce preotul a sfințit mancarea de la priveghiul actorului, un porumbel a venit imediat și s-a așezat pe preparatele…

- Dirijabilul semirigid Norge este prima aeronava cu care a fost survolat Polul Nord. Se intampla pe 12 mai 1926, intr-o expeditie condusa de Roald Amundsen. Soarta dirijabilului italian este una trista, anunța MEDIAFAX.Roald Amundsen a fost primul om care a ajuns la Polul Sud. Printre numeroasele…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD, acuzand partidul ca vrea "sa dea Ardealul ungurilor" și spunand ca este... The post Iohannis, atac extrem de dur: In timp ce noi ne luptam cu pandemia, PSD se lupta sa dea Ardealul ungurilor. E incredibil ce se intampla in Parlament.…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a facut o declarație acida inainte de ședința de la Guvern, el criticand dur proiectul de lege care prevede autonomia Ținutului Secuiesc, ce a fost trecut tacit in Parlament.

- Majoritatea cetatenilor Republicii Moldova fac uz de infrastructura rutiera a tarii in starea in care este si deja s-au obisnuit cu ea, desi ar trebui sa fie la un cu totul alt nivel in urma milioanelor de lei pompate an de an in bugetul de stat, bani pe care ii achita orice sofer de buna credinta.

- De la instaurarea starii de urgenta si pana astazi, o multime de institutii - printre care spitale, servicii judetene de ambulanta, unitati militare si primarii - si-au luat, prin cumparare directa, milioane de masti chirurgicale de la doua firme de birotica, apartinand aceleiasi familii, dezvaluie…

- Un cercetator german a anuntat ca a detectat prima gaura in stratul de ozon de deasupra Polului Nord, transmite miercuri DPA.In ultimele doua saptamani, grosimea stratului de ozon de deasupra Arcticii a coborat sub valoarea grosimii ce defineste o gaura la polul opus, deasupra Antarcticii,…