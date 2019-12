Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul timpului, multi s-au intrebat ce salarii le da Nicolae Guta angajatilor sai. Manelistul detine la Petrosani un studio de inregistrari de care se ocupa Marian, fiul sau cel mare. Cand se cautau oameni pentru posturile libere, Marian "a scapat" in anunt si suma pe care o primesc angajatii,…

- Nicolae Guța a implinit 52 de ani și a petrecut alaturi de familie, chiar daca in anii precedenți a preferat sa dea petreceri de neuitat alaturi de un mare numar de persoane. Manelistul a primit urari din partea apropiaților și a fanilor, care au observat ca acesta și-a tatuat greșit numele pe frunte.…

- Viorel Lis a avut perioada lui de glorie in perioada 1997—2000, ani in care era primarul general al Capitalei, dar vremurile bune au cam apus. Fostul edil traieste modest si desi unii au facut averi de pe urma lui, Viorel Lis nu se poate lauda ca intoarce banii cu lopata, ci dimpotriva. Are o pensie…

- S-au certat și s-au desparțit cu scandal și, dupa adevarate meciuri intre cei doi, Nicolae Guța și fosta lui iubita, Beyonce de Romania au ajuns la o ințelegere in privința copilului lor.

- Nicolae Guța este unul dintre cei mai apreciați maneliști, dar și unul dintre cei mai bogați, caci nu degeaba i-a adus cariera numai satisfacții materiale...colosale! Cu toate acestea, intrebarea de pe buzele tuturor este, desigur, cate case are Nicolae Guța, dar și ce avere deține „regele manelelor”.

- Nicolae Guța, unul dintre cei mai iubiți și apreciați maneliști de la noi a intrat in industria muzicala cu mulți, mulți ani in urma. La debutul acestuia, mai exact in anul 1992, atunci cand a lansat primul sau album de manele, Nicolae Guța arata..intr-un mare fel! Mustața neagra, haine colorate și…

- POZA ZILEI… Autocarul cu care echipa maestrului Eugen Doga a venit la Vaslui a starnit confuzia in randul vasluienilor. Si asta din cauza numelui neobisnuit, scris mare pe acesta. Spunem neobisnuit pentru noi, romanii, deoarece cuvantul ne duce cu gandul la actiuni deloc legale sau ortodoxe. Dupa cum…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, are 7 case, dintre care doua cumparate in 2016 și 2 in 2017, doua autoturisme, dintre care unul Mercedes fabricat in 2018 si are in conturi 260.000 de lei și 17.000 de euro, potrivit declarației de avere depusa in 22 septembrie…