Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani a decedat, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 9 al unui bloc locativ de pe strada Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei. Tragedia s-a produs in aceasta dimineața.

- Polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, au incercat sa opreasca, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00:30, un autoturism care se deplasa pe strada Ion Huniade, din municipiu. Conducatorul auto nu s-a conformat semnalelor polițiștilor și-a continuat…

- Doua autospeciale de pompieri, un container multirisc și doua ambulanțe SMURD au intervenit in localitatea Gligorești, comuna clujeana Luna. Un barbat a fost surprins sub un mal al unui șanț, ce avea o adancime de aproximativ 3 metri. Șanțul face parte din lucrarile la rețeaua de canalizare din localitate.…

- La data de 14 martie 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru de 24 de ore, fața de un barbat de 69 de ani, din comuna Șugag, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea - I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de 240.000 lei care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia, informeaza un comunicat al instituției.

- Poliția de la Secția Rurala Malini a primit spre punere in executare un mandat prin care un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Horodniceni, Constantin Bogdan Hreamata, a fost condamnat la 9 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de conducere fara permis. Polițiștii nu au putut pune…

- In dimineata zilei de 13 ianuarie, in jur de ora 7.40, Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin 112 ca pe DN 17, in comuna Iacobeni, un microbuz care tracta o autoplatforma s-a rasturnat. Din cercetari a rezultat ca Silviu Dragos Hojba, in varsta de 32 de ani, din comuna Sadova, aflat…

- Un tanar de 21 de ani a fost amendat cu 3.200 de lei de politisti pentru ca a facut derapaje controlate in parcarea unui supermarket din municipiul Botosani, informeaza News.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, pe data de 6 februarie, politistii din…