Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, vineri seara, la B1 TV, ca declarațiile senatorului Niculae Badalau despre Diaspora nu-i fac cinste unui om politic.Citește și: Klaus Iohannis a decorat-o astazi- Cine este cea care are contracte in derulare cu ministerul și Cumpanașu . "Degradant…

- Primul numar 1 ATP din istoria tenisului, Ilie Nastase a facut publica suma pe care o primeste lunar reprezentand pensia sa pentru functia de general in rezerva. Jucatorul care a castigat sapte titluri de mare slem, doua la simplu, trei la dublu masculin si doua la dublu mixt primeste lunar suma de…

- Viorica Dancila a fost prezenta, marți, la Antena 3, unde a facut o serie de declarații cu privire la noua conjunctura politica, schimbata luni, dupa ce Guvernul liberal al lui Ludovic Orban a trecut de votul Parlamentului cu sprijinul a 240 de parlamentari. Fostul premier a declarat ca este singurul…

- Simona Halep (6 WTA) a inceput anul pe primul loc mondial, insa, in ciuda faptului ca a castigat Wimbledon, a inregistrat rezultate mai slabe in acest sezon, comparativ cu precedentul, in mai toate turneele la care a participat.